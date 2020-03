Jeanine Cummins: “Como são arbitrárias as linhas na terra que delineamos de um país para o outro”

Jeanine Cummins sabia que iriam criticar o seu terceiro romance, mas nada a preparou para o que aconteceu. Terra Americana (American Dirt no original) conta a história de Lydia, uma mexicana dona de uma livraria, casada com um jornalista, e que um dia se vê com o filho Luca, de oito anos, como únicos sobreviventes do massacre da sua família às mãos de narcotraficantes.

