Imagens da pandemia. Lisboa prepara hospital de campanha com 500 camas

O espaço é da Universidade de Lisboa, as camas são do Exército, e a montagem e preparação das estruturas, bem como o aluguer de material ficam a cargo da Câmara Municipal de Lisboa. O objectivo é instalarem-se aqui os pacientes que estão nas enfermarias do Hospital de Santa Maria e que não estão diagnosticados com covid-19, libertando assim camas para o previsível aumento de casos nos próximos tempos.

A autarquia vai gastar 300 mil euros por mês e prevê que o hospital de campanha funcione durante três meses.