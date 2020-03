O Hino Nacional por Amélia Muge com ilustrações e um poema inédito

Cantora e compositora, com vários discos editados e muitas canções escritas também para outras vozes, Amélia Muge gravou em 2013, a capella, o Hino Nacional para um projecto do artista plástico Martinho Dias. O projecto, intitulado Pangea, deu origem a uma exposição e um vídeo onde se cruzavam “dois retratos, um mais ideal, outro mais real” de 26 países, a partir de recortes de jornais, postais idílicos e interpretações inéditas dos hinos desses países por cantoras convidadas. Agora, neste período de recato que é também de reflexão sobre o trabalho feito, Amélia pegou nessa sua interpretação (que era só áudio) e procurou adaptá-la aos dias que vivemos, com ilustrações suas, feitas agora e animadas em vídeo por António José Martins. No final do vídeo, incluiu um poema seu, acabado de escrever, que reflecte estes novos tempos em que as vozes se ouvem nas varandas ou estão confinadas ao interior das casas, por vezes feitas palcos improvisados de encontros com o público. Começa assim: “Já saem canções/ Da boca das casas./ Já vibram os muros/ Com outro pulsar./ Cantamos os hinos/ Apenas cá dentro/ Como que vestígios/ De todos num centro…” Para ver, ouvir e ler.