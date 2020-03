O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

No dia em que os infectados em Portugal ultrapassam os 3500, o Governo aprovou uma série de medidas para fazer face aos efeitos económicos e sociais da pandemia:

Mas na União Europeia o dia foi de inacção: os líderes europeus prometeram solidariedade e cooperação, mas não chegaram a acordo sobre a emissão de coronabonds para apoiar os países mais afectados pela pandemia.

Mais de 3500 infectados

Portugal tem 60 mortes e mais de 3500 pessoas infectadas com a covid-19. Trata-se de mais 17 mortes do que na quarta-feira sendo que a região norte continua a ser aquela com mais casos confirmados de infecção: são mais de 1800 e 28 mortes. “É crucial que as pessoas não adoeçam todas ao mesmo tempo”, disse o secretário de Estado da Saúde. Leia mais aqui

Cerca de 6500 alunos foram diariamente comer à escola

As mais de 700 escolas que se mantiveram abertas para apoio a alunos carenciados serviram, nestas duas semanas de isolamento social, uma média de 6500 refeições por dia, informou o Ministério da Educação (ME) numa nota à comunicação social enviada nesta quinta-feira. Leia mais aqui

“Portugueses em Timor estão a viver uma situação insustentável”

O PÚBLICO tem recebido nos últimos dias relatos de familiares de professores em Timor em que são referidas grandes preocupações entre os portugueses que trabalham naquele país que, tal como outros cidadãos estrangeiros, continuam a ver alvo de ofensas, sendo acusados por alguns timorenses de serem responsáveis pela chegada da pandemia covid-19 ao país, onde está agora está confirmado apenas um caso. Leia mais aqui

Foto

O antes e depois: Lisboa em imagens

Percorrer as ruas de Lisboa significa encontrá-las desertas. Como tantas outras, a cidade fechou-se em casa após o decreto do estado de emergência. As imagens mostram o antes e depois de uma cidade em isolamento. Veja as fotos aqui

Banco de Portugal prevê queda do PIB de 3,7% este ano

Nas primeiras projecções para a economia desdedo choque trazido pelo novo coronavírus, o Banco de Portugal abandona por completo as suas anteriores previsões de crescimento, alerta para a existência de “efeitos muito significativos e potencialmente prolongados no tempo” e aponta para uma recessão profunda este ano, com reduções do PIB que, no cenário-base, são de 3,7%, mas que podem, num cenário mais adverso, chegar aos 5,7%. Leia mais aqui

Foto

Eurodeputados aprovam medidas extraordinárias

Os deputados do Parlamento Europeu, que esta quinta-feira se reuniram numa sessão invulgar, com a maioria do plenário a participar nos trabalhos remotamente, aprovaram praticamente por unanimidade um conjunto de propostas legislativas avançadas pela Comissão Europeia para responder à crise do coronavírus. Leia mais aqui

Outros países queixam-se dos seus governos ? Queixam-se e muito

Nenhum Estado da União Europeia estava preparado para lidar com a pandemia e muitas têm sido as críticas dos cidadãos: lamentam a resposta tímida ou irresponsável, a recusa de realizarem testes em massa e a falta de equipamento médico. Leia mais aqui

China fecha fronteiras a estrangeiros

A China vai proibir a entrada à grande maioria dos estrangeiros, mesmo que tenham vistos válidos ou autorizações de residência, a partir da meia-noite de sexta-feira, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. Depois de controlar a pandemia no país, o regime chinês confronta-se com um aumento constante de casos importados de coronavírus. Leia mais aqui

Shinzo Abe prepara o Japão

O Japão vai fechar-se aos cidadãos de 21 países europeus e o Governo, chefiado por Shinzo Abe, estabeleceu um centro de comando nacional para gerir a crise pandémica de covid-19. As autoridades japonesas anunciaram esta quinta-feira uma subida exponencial de 41 casos, depois de o país ter conseguido conter o coronavírus. Leia mais aqui

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

Estes são os países que ainda escapam ao coronavírus

Há, até ao momento, pelo menos 22 países, ilhas e territórios que continuam a escapar à pandemia de covid-19, de acordo com os dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins. Porém, importa sublinhar que a lista tem por base os casos registados esta quinta-feira pelas autoridades — o que poderá significar que existem casos que não foram ainda divulgados. Leia mais aqui