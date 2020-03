Coronavírus: Portugal tem 60 mortes e mais de 3500 pessoas infectadas

Até esta quinta-feira foram registadas 60 mortes em pessoas com covid-19 (mais 17 do que na quarta-feira) e 3544 casos confirmados de infecção em Portugal – um aumento de 18% no número de casos face ao dia anterior. Os números constam do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que actualiza os dados diariamente. Há ainda 191 pessoas hospitalizadas e 61 pessoas internadas nos cuidados intensivos (o mesmo número de quarta-feira); ao todo, 43 pessoas recuperaram (quase o dobro desde o último balanço). Na quarta-feira, tinham sido registadas 43 mortes e 2995 infectados em Portugal.

Quanto às vítimas mortais, 80% tinha mais de 70 anos. Foram ainda registadas quatro mortes em pessoas com idades entre os 50 e os 59 anos e oito dos homens que morreram tinham entre 60 e 69 anos.

A região norte é aquela com mais casos de infecção: são 1858, com 28 mortes registadas. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1082 casos identificados (e 18 mortes). Foram feitos mais 1102 testes desde o último boletim.

À meia-noite desta quinta-feira entrou em vigor em Portugal um novo plano para abordar a covid-19 para dar resposta à fase de mitigação em que o país se encontra – quando há transmissão local em ambiente fechado e transmissão comunitária. “Não é [uma transmissão comunitária] exuberante nem descontrolada, mas existe”, afirmou Graça Freitas na quarta-feira. Esta fase corresponde ao nível de alerta e resposta mais elevado, sendo esta a fase mais grave de contágio.

Com as novas regras, aplicadas a todo o sistema de saúde (público, privado e social), haverá uma generalização de testes e do atendimento a doentes covid-19 com todos os hospitais a prestar cuidados e os centros de saúde. E com grande parte dos doentes a serem seguidos em casa.

Um balanço da Reuters publicado diariamente dá conta de que, desde o início do surto em finais de Dezembro, o coronavírus SARS-CoV-2 causou já mais de 21.200 mortes por todo o mundo, tendo sido confirmados mais de 470.800 casos de infecção. A Itália é o país com mais mortes em todo o mundo: em pouco mais de um mês, morreram 7500 pessoas.

Em Espanha, registou-se até esta quinta-feira um total de 4089 mortes, mais 655 do que na quarta-feira, segundo avançou o Ministério da Saúde espanhol. Ao todo, já houve 56.188 pessoas infectadas no país – e 31.912 estão hospitalizadas. Já recuperaram 7015 pessoas. Na quarta-feira, a Espanha ultrapassou o número de mortes registadas pela China, onde teve origem o surto de covid-19. O mesmo já tinha acontecido com Itália. Os Estados Unidos, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) crê poder tornar-se o principal foco da pandemia, registaram mais de mil mortes resultantes de covid-19 até hoje.