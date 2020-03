Speak: escola de línguas tem aulas online gratuitas

O Speak, projecto social que pretende integrar imigrantes nas cidades através do ensino de línguas, adaptou o modelo de aulas para a Internet e vai dar acesso gratuito a todas as aulas para ajudar a combater a solidão durante a quarentena imposta pelo novo coronavírus.

Numa publicação no site do projecto, criado em 2012, foi anunciada a criação de grupos online de línguas online, grátis, “para ajudar a quebrar a barreira do isolamento social que todos estamos a ser obrigados a viver”.

Mariana Brilhante, co-fundadora do Speak, disse ao P3 que “qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo”, se pode juntar aos grupos de línguas, que podem ter de quatro a sete pessoas. “Se tu pões uma pessoa num grupo com interesses em comum, começas a quebrar a barreira de idioma e a quebrar estigmas e preconceitos. E crias também uma rede de contactos informal”, refere. Até agora, o projecto funcionava apenas de forma presencial.

Para entrar num grupo é necessário fazer o registo na página. Os participantes podem contribuir com donativos para o projecto ou entrar de forma totalmente gratuita. Após o registo, basta aceder ao link que dá acesso ao grupo escolhido. “Nesse grupo, a pessoa já vai encontrar um buddy”, que é a pessoa que coordena os grupos.

Os grupos reúnem via Skype, “geralmente em horários pós-laborais a nível europeu”, mas o horário pode alterar, conforme a disponibilidade dos participantes.

“Já disponibilizamos à volta de 20 línguas. As mais populares são as europeias: português, inglês, francês, italiano, alemão e espanhol”, diz. Mas mandarim, árabe e russo têm vindo a ganhar mais interessados.

Mariana Brilhante refere que a resposta tem sido “muito positiva”: desde esta segunda-feira, 23 de Março, já 50 grupos ficaram completos e houve “mais de 200 inscrições”. Os grupos intensivos de línguas vão decorrer em dez sessões diárias, de 90 minutos cada, de segunda a sexta-feira.

O Speak tem mais de 30 mil pessoas inscritas, com 160 nacionalidades representadas. Está em 12 cidades portuguesas e, além de Portugal, já se espalhou por mais dez países, entre eles o Reino Unido, França, Bangladesh e Nigéria.