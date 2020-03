O antes e depois de Lisboa, (mais) uma cidade em estado de emergência

Olhamos para as cidades desertas e já não nos surpreendemos. Começou por acontecer lá fora: vimos as ruas de Praga, Cairo, Madrid, ou Najaf a esvaziar; antes, o mesmo tinha acontecido na China, Itália ou no Irão. E desde 18 de Março, acontece também em Portugal.

Igreja de S. Vicente, Lisboa

Já vimos imagens de um Porto abandonado e, desta vez, o fotojornalista do PÚBLICO Nuno Ferreira Santos mostra como Lisboa luta contra o surto de coronavírus. O vazio é o mesmo, num cenário diferente.

Rua de Santa Cruz do Castelo, Lisboa

Na Rua Augusta, as lojas estão fechadas e as esplanadas foram recolhidas. Mesmo que estivessem abertas, não haveria pessoas para nelas se sentarem — assim dita o estado de emergência e sublinha o alerta laranja, anunciado esta quarta-feira, 25 de Março, pela Protecção Civil, para os distritos de Porto, Aveiro e Lisboa.

Rua Augusta, Lisboa

Rua dos Cegos, Lisboa

Mais à frente, na Praça do Comércio, repete-se a imagem: os tuk tuk desapareceram, as pessoas que costumavam aguardar na paragem também. E até os horários dos transportes públicos são mais escassos: a Carris anunciou na terça-feira que os autocarros passariam a operar com os horários de sábado também nos dias úteis. No dia anterior, o Metropolitano de Lisboa tinha anunciado a mesma medida: mesmo à semana, vigoram os horários do fim-de-semana.

Praça do Comércio, Lisboa

Já não há quem contemple o rio, nem turistas de câmara na mão. Não os vemos na Praça do Comércio, nem no Miradouro de Santa Luzia. E a fila para entrar no Castelo de São Jorge também desapareceu: o espaço encerrou ainda antes do decreto do estado de emergência, no dia 16 de Março, por ser “uma forma de apoio à dispersão de turistas pela cidade”.

Castelo de S. Jorge, Lisboa

Miradouro de Santa Luzia, Lisboa

Mais populares A carregar...

É mais uma cidade em suspenso, à espera de retomar a normalidade. Já não se sobe e desce a calçada da Avenida da Liberdade, acabaram-se os passeios a pé ou de bicicleta na Avenida Brasília ou as conversas no Largo do Chafariz de Dentro. É uma cidade que, como tantas outras, vive dentro de casa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Avenida da Liberdade, Lisboa

Largo do Chafariz de Dentro, Lisboa

Avenida Brasília, Lisboa