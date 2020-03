Em Estarreja, a mensagem de esperança chegou sob a forma de arte

Manhã de terça-feira. Estarreja depara-se com uma nova instalação artística, na entrada na cidade. Um grande arco-íris, com a mensagem “Vai ficar tudo bem”, passou a tomar conta daquela que é uma das principais e maiores rotundas do município. Não se sabe quem terá sido o autor (ou autores), mas a câmara municipal e a população agradecem. “Foi uma forma bonita de dizerem que é preciso ter esperança no amanhã, no futuro”, realçou Diamantino Sabina, líder da autarquia ao PÚBLICO.

A imagem, que já ganhou fama nas redes sociais, é “um foco de luz, no meio da escuridão”, reparou, ainda, o autarca. Para Diamantino Sabina, o facto de ainda ninguém ter reclamado a autoria da obra, nem a sua colocação no local, é sinónimo que “é alguém que não quer reconhecimento”. Seja como for, fica a mensagem de agradecimento por parte da autarquia: “é um gesto nobre, absolutamente incrível, que está a criar todo um movimento nas redes sociais”, enalteceu o autarca.

Sendo Estarreja detentora de um roteiro de arte urbana e palco do festival ESTAU, a câmara não afasta a possibilidade de associar este arco-íris ao evento previsto para Setembro. “Ainda estamos todos sujeitos a muitas incertezas, mas, a correr tudo conforme previsto, certamente que esta instalação terá o seu lugar no festival”, equacionou, acrescentando: “a Covid-19 vai continuar muito presente nas nossas vidas, mesmo depois de tudo passar”.

Estarreja faz fronteira com o município de Ovar, que está em estado de calamidade desde o passado dia 18, situação que tem causado uma preocupação acrescida às autoridades e população local.