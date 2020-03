Covid-19: Vagos encerra passadiços na Vagueira e limita circulação junto ao mar

A Câmara de Vagos vai encerrar na sexta-feira a circulação nos passadiços da Praia da Vagueira, depois de já ter limitado a circulação e o estacionamento junto ao mar, disse à agência Lusa o presidente deste município.

“São medidas que se inserem no combate à propagação da Covid-19”, explica o autarca, que aconselha os munícipes a ficarem em casa, respeitando as orientações da Direcção Geral da Saúde.

Os acessos aos passadiços vão ser vedados em toda a extensão da marginal, havendo um especial reforço de vigilância no troço entre o bar Casablanca e a praia do Labrego, que continuam a ser muito procurados para fazer caminhadas, apesar dos conselhos das autoridades. Na praia do Areão haverá também limitações no estacionamento e acesso ao areal através do passadiço de madeira.

As decisões foram tomadas durante uma reunião da Câmara de Vagos, que decorreu através de vídeo, com cada vereador na sua casa. “Adoptámos este modelo logo a seguir à declaração do estado de emergência, no respeito pelas orientações das autoridades de saúde”, explica o autarca.

O serviço de atendimento ao público nos Paços do Concelho foi encerrado e a maior parte dos trabalhadores da autarquia está em teletrabalho enquanto durar o Plano de Contingência.

Em curso está uma campanha alargada de desinfecção de lugares, nomeadamente multibancos, paragens de transportes colectivos, etc.

Para proteger os trabalhadores, a Câmara encomendou máscaras e batas protectoras, reutilizáveis, a uma empresa do vizinho concelho de Mira.

A Câmara lançou ainda um serviço de apoio a idosos e outras pessoas em situação vulnerável, em coordenação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social locais, que passa pelo fornecimento no domicílio de bens alimentares e medicamentos.

Além de Vagos, já outros concelhos tomaram medidas semelhantes. Gondomar encerrou os passadiços de Gramido e Rio Tinto, Ílhavo os da praias da Barra e da Costa Nova e Santa Maria da Feira os de Fiães.