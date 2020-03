Da tv para o mundo real: Anatomia de Grey, The Good Doctor ou Station 19 doam materiais para travar o novo coronavírus

As séries hospitalares ou as que reflectem as realidades dos bombeiros são das mais populares no mundo inteiro, com a Anatomia de Grey, criada há 15 anos, à frente de uma lista de ficções; algumas concorrentes, outras que se complementam. Mas o que todas têm em comum é imenso material relativo às profissões retratadas: luvas e máscaras de pano, no caso das hospitalares; máscaras contra fumos, nas de bombeiros. E muitas decidiram o mesmo: doar tudo o que tinham para ajudar a travar a disseminação do vírus SARS-CoV-2, responsável pela morte, até à data, de mais de 21.500 pessoas.

A decisão explica-se pela falta de material de protecção nos hospitais e quartéis de bombeiros a sério, num país que, sem sistema de saúde público transversal a todos, tem hoje 67.532 casos activos, mais de mil mortos e cerca de 600 recuperados.

Doing our part in any way we can. Thank you to the doctors, nurses, and everyone on the front lines during this time. ?? https://t.co/3S5dhhXMtb — Station 19 (@Station19) March 23, 2020

“Na Station 19 [spinoff de Anatomia de Grey], tivemos a sorte de ter cerca de 300 das cobiçadas máscaras N95 que doámos ao quartel de bombeiros local. Eles ficaram imensamente gratos. Na Anatomia de Grey, temos um stock de reserva de batas e luvas que também estamos a doar”, explicou a argumentista de ambas as séries Krista Vernoff durante o Good Morning America, programa-estrela das manhãs da tv norte-americana ABC. “Além destas doações, estamos a fazer a nossa parte para os ajudar (todos os que trabalham na área da saúde) ficando em casa”, acrescentou.

E a decisão de escoar os materiais que servem para imprimir realismo aos dramas que nos chegam através do pequeno ecrã não é um exclusivo destas séries. Também da cadeia ABC, a trama The Good Doctor doou máscaras e outros equipamentos médicos aos hospitais de Vancouver, a cidade canadiana onde decorrem as filmagens, enquanto a história do mais antigo hospital público do país, relatada em New Amsterdam, da NBC, fornece agora máscaras, luvas, batas e outros itens ao Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque.

Outra produção, desta vez da Fox, que optou pelo mesmo foi a The Resident. Todos os materiais que surgem durante a série foram entregues ao hospital de Atlanta, no estado da Geórgia. “Ontem [dia 18 de Março], tive uma conversa séria com os residentes [do hospital] sobre como, embora os suprimentos fossem baixos, era improvável que um carregamento mágico de máscaras chegasse”, relata Karen L. Law na sua conta de Instagram, uma médica a sério, de medicina interna e reumatologia, do Grady Memorial, o hospital público da cidade de Atlanta. “E, apesar de tudo, um carregamento mágico de máscaras chegou”, mostrando uma fotografia do carregamento entregue e agradecendo a “toda a equipa de The Resident da Fox pela doação incrivelmente generosa”. “Procurem quem ajuda. Encontrarão sempre quem esteja a ajudar.”