Coronavírus: estes 55 voluntários querem ajudar a entreter as crianças durante o isolamento social

Está em teletrabalho e não sabe como ocupar os seus filhos durante o horário de expediente? Não está sozinho. A comunidade académica da Porto Business School quis ajudar e criou um projecto de actividades para crianças dos 4 aos 15 anos. São 55 voluntários para as mais de 50 actividades gratuitas organizadas pelo projecto Sharing is Caring.

Ensinar crianças a jogar xadrez, ler uma história, criar um herbário, estudar matemática ou aprender inglês são algumas das actividades. Alunos, funcionários e professores da Porto Business School (PBS) querem ajudar-se mutuamente e “partilhar experiência e conhecimento”, explica o director de inovação e crescimento da PBS, Rui Coutinho, ao PÚBLICO.

“O Sharing is Caring é a nossa forma de mostrarmos ao mundo que podemos continuar a partilhar aprendizagens à distância, e garantir que todos os pais e filhos podem encontrar conforto e bem-estar na gestão entre a sua vida pessoal e profissional”, explica, em comunicado, a directora da PBS, Patrícia Teixeira Lopes.

Quando lançou o desafio à comunidade académica da PBS, Rui Coutinho nunca esperou que existisse uma mobilização tão rápida. Em poucos dias, juntaram-se à iniciativa mais de 50 voluntários de várias áreas e registaram-se 55 crianças para participar. Da música, ao teatro, ciência e literatura, o calendário conta já com 81 actividades agendadas até 17 de Abril.

A gestora de redes sociais, Inês Mendes de Andrade, foi uma das voluntárias a juntar-se ao projecto. “É uma iniciativa importante para as crianças e pais, que viram a rotina virada de pernas para o ar”, assinala a voluntária.

Cada actividade funciona de forma semelhante: os participantes inscrevem-se e recebem uma hiperligação para o sistema do Sharing is Caring, semelhante a uma videochamada convencional. Há sempre um funcionário da PBS a moderar os encontros, que duram entre 45 e 60 minutos.

Na actividade que coordena, “Viajar sem sair da sala de estar”, Inês Mendes de Andrade conta uma história a crianças dos 4 aos 9 anos. “Há interacção ao longo da história. As crianças apresentam-se e conversamos”, explica. As histórias para ler são escolhidas pela voluntária, consoante os livros que tem em casa e a idade dos participantes.

Sharing is Caring também pode ser uma ajuda para o estudo, com explicações de várias disciplinas e para todas as idades. Os pais podem sempre ver quem é o voluntário responsável pela actividade, através de um link directo para o respectivo perfil de LinkedIn.

Estão agendadas actividades para todos os dias da semana e sempre diferentes para que as crianças não se aborreçam, garante Rui Coutinho. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site da Porto Business School.

