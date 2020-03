Vinhos de Portugal no Brasil: adiado o maior evento de vinhos portugueses no estrangeiro

O Vinhos de Portugal no Rio e em São Paulo, dois eventos organizados pelos jornais PÚBLICO (Portugal), O Globo e Valor Económico (ambos no Brasil), em parceira com a ViniPortugal, foram adiados devido à pandemia mundial de covid-19.

Assim, a sétima edição do evento no Rio de Janeiro será entre os dias 13 e 15 de Novembro, no Jockey Club, e a quarta edição em São Paulo acontecerá de 19 a 21 de Novembro, no Shopping Cidade Jardim. Vinhos de Portugal no Rio e em São Paulo estavam previstos, respectivamente, para o último fim-de-semana de Maio e para primeira semana de Junho.

Os organizadores resolveram adiar os eventos, que são os maiores no Brasil e os maiores de vinhos portugueses no estrangeiro, até que a pandemia esteja controlada para não colocar em risco a saúde de produtores e consumidores. A situação sanitária de ambos os países (Brasil – Portugal) continuará a ser acompanhada atentamente nos próximos meses para avaliar a necessidade de ser tomada qualquer outra medida.

Estão inscritos cerca de 80 produtores portugueses, no Rio de Janeiro, e mais de 80 em São Paulo para os três dias de evento em cada cidade.

Recorde-se que vários eventos de vinhos têm sido cancelados ao redor do mundo, por causa da pandemia do coronavírus, nomeadamente a Prowein, a maior feira profissional de vinhos do mundo, realizada todos os anos em Dusseldorf, que foi adiada para Março de 2021.