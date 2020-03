Évora: morreu Manuel Fialho, senhor da gastronomia do Alentejo e de Portugal

O gastrónomo Manuel Fialho, um dos filhos do fundador do “icónico restaurante” O Fialho, de Évora, morreu esta quarta-feira, vítima de doença prolongada, confirmaram a Turismo do Alentejo e a Agência de Promoção Turística do Alentejo.

Em comunicado conjunto, as entidades lembram que Manuel Fialho integrou várias equipas directivas da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, foi um dos fundadores da Agência de Promoção Turística do Alentejo e foi membro fundador da Confraria Gastronómica do Alentejo, desempenhando diversas outras funções.

"Foi uma personalidade incontornável da sociedade alentejana a quem a região e Portugal muito devem", ajudando a “elevar o estatuto da gastronomia alentejana a uma das “almas gastronómicas de Portugal”, realça o comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Manuel Fialho coordenou a “Carta Gastronómica do Alentejo – Monumenta Transtaganae Gastronomica” e foi também co-autor de diversas obras sobre o tema.

Segundo António Ceia da Silva, presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, Manuel Fialho foi “uma grande referência” não só para o sector na região, como a nível nacional, tendo Vítor Silva, presidente da Agência de Promoção Turística do Alentejo, acrescentando que a região “perde uma figura de vulto que tanto contribuiu para a gastronomia, a cultura e o turismo” no território.

O restaurante O Fialho foi fundado em 1945 por Manuel Fialho (o pai) num projecto de referência para o Alentejo, a sua gastronomia e os seus vinhos, ao qual os filhos, Amor, Gabriel e Manuel, deram continuidade.