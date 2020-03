Sector têxtil estima perdas acima de 50% já em Abril

Há 114 dias, a palavra mais temida por Mário Jorge Machado era “incerteza”. No início de Dezembro, quando apresentou o plano estratégico do sector têxtil e vestuário, as dúvidas eram o “Brexit”, a conjuntura internacional, a transformação tecnológica. Quase quatro meses depois, as dúvidas esfumaram-se e instalou-se uma certeza: 2020 será um ano de recessão para esta indústria.

“Se há previsões fáceis de fazer, essa é uma delas”, resume, com alguma resignação o líder da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP). Metade da facturação vai esfumar-se em Abril. E muitas empresas estão a ver os clientes a recusarem pagar as encomendas entregues em Março. Alguns chegam até a recusar a recepção do trabalho feito por empresas portuguesas, que assim se vêem na obrigação de guardar tudo, depois do dinheiro gasto na produção.

“O sector depara-se com sucessivos adiamentos e cancelamento de encomendas por parte dos clientes, que em alguns casos não chegam a pagar encomendas já recebidas, uma tendência com um profundo impacto ao nível dos recebimentos e das receitas, sobretudo num cenário onde os custos fixos permanecem”, salienta a ATP, numa nota em que divulga os resultados de um inquérito feito ao sector, para tentar obter uma radiografia dos problemas.

Nessa ronda pela indústria, 59% dos inquiridos disseram que vão ter, já no mês de Abril, uma redução superior a 50% no volume de negócios, enquanto 26% das empresas sondadas prevêem uma redução entre 30% a 50%. Ou seja, três quartos de uma indústria que emprega 140 mil trabalhadores e que exportou 7700 milhões de euros em 2019 esperam “uma hecatombe”, frisa Mário Jorge Machado ao PÚBLICO.

“O que aconteceu em Março já foi uma situação muito violenta. Estiveram a trabalhar, no fim do mês vão ter de pagar os salários, os impostos, os gastos; enquanto nos clientes, uns não quiseram receber a mercadoria que foi produzida, outros devolveram a mercadoria e outros receberam-na mas não pagaram porque estão eles mesmos com dificuldades”, sintetiza o presidente da ATP.

Por isso, “há muitas situações difíceis de tesouraria”. “É importante haver crédito, mas é preciso garantir que as linhas de crédito criadas serão de facto utilizadas sem o aproveitamento por parte dos bancos, com especial atenção às taxas e comissões praticadas. O financiamento previsto terá de facto de chegar às empresas que realmente precisam”, acrescenta.

O sector têxtil foi o primeiro a avançar com layoffs, mas o modelo que o Governo prometeu melhorar, dadas as críticas dos empresários, tem de ser alterado, diz este representante. “Há medo dos trabalhadores, que preferem estar em casa, de férias ou layoff e esta é uma dimensão social que não está a ser tida em conta. É por isso urgente a regulamentação do processo de aplicação do layoff simplificado. Este mecanismo quer-se imediatamente disponível e operacional. A burocracia poderá deitar tudo a perder.​”

O Governo está reunido nesta quinta-feira e prometeu a aprovação de medidas adicionais enquanto se aguarda pela publicação da regulamentação do layoff simplificado. O presidente da ATP insiste nesta tecla, porque a situação ainda pode piorar. “Neste momento, temos um desastre de proporções bíblicas. Podemos acabar no desastre total”, argumenta.

As indústrias têxtil e de vestuário (ITV) são dominadas pelas micro, pequenas e médias empresas, que constituem 98% desse tecido empresarial. Quatro em cada cinco euros do volume de negócios são gerados nas PME e nas micro empresas. No seu todo, a ITV vale 10% da exportação anual de bens do país. Com 80% do emprego e do volume de negócio concentrado em dois distritos (Braga e Porto). As PME são as que têm mais pessoas ao serviço. E estão fortemente dependentes de clientes externos, com Espanha e Itália. Para desânimo da indústria portuguesa, são os dois países em pior situação actualmente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As lojas das muitas marcas da Inditex (dona do grupo Zara) estão fechadas. “São um terço de qualquer centro comercial”, anota Machado. “Naturalmente, começaram a pedir aos produtores nacionais que começassem a suspender as entregas”, descreve.

“Hoje, o que vemos é que vem aí uma onda em direcção a nós. A água recuou, mas agora vem aí o tsunami, uma gigantesca onda. E estamos com muito pouco tempo para construir algumas barricadas que ajude a aguentar esta onda gigantesca. Se não dos derem rapidamente ferramentas para construir essas barricadas, não tenham dúvidas: iremos todos na enxurrada”.

O ano de 2020 até começou bem, com o mês de Janeiro a ser o melhor arranque de ano novo em duas décadas. Agora, Machado admite que a recessão que é certa e pode arrastar-se até Novembro, se não houver rapidez na intervenção.