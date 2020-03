Rendas fecham 2019 a subir 10,8% e INE já antevê inversão da tendência

“No segundo semestre de 2019 (últimos 12 meses), o valor mediano das rendas dos 72.788 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares em Portugal atingiu 5,32 euros por metro quadrado (€/m2), aumentando 10,8% face ao período homólogo”. É assim que o Instituto Nacional de Estatística arranca o seu boletim semestral onde analisa o mercado de arrendamento habitacional, referindo-se a subidas. Mas, recorda de imediato, no texto do mesmo destaque, que a informação agora divulgada “não reflecte ainda a situação actual determinada pela pandemia covid-19”.

“É de esperar que as tendências aqui analisadas se alterem substancialmente”, admite o INE, antevendo uma inversão na tendência de subida que o preço das rendas tem vindo a demonstrar nos últimos anos. “De qualquer modo, a informação hoje disponibilizada é útil para estabelecer uma referência para avaliar desenvolvimentos futuros”, escreve o INE.

Esta subida homóloga de 10,8% deverá, então, encerrar o ciclo de subidas - no semestre anterior, isto é, no período compreendido entre Janeiro e Junho de 2019, essa taxa tinha sido de 9,2%. No segundo semestre, a taxa de variação aumentou mas, nota o INE, registou-se uma diminuição de 6,4% no número de novos contratos celebrados relativamente ao mesmo período do ano anterior. No semestre anterior, o número de contratos tinha caído ainda de forma mais expressiva, 10,5%.

Para memória futura, registe-se então o preço por metro quadrado praticado no semestre antes da eclosão da pandemia: o valor das rendas situou-se acima do valor nacional nas sub-regiões Área Metropolitana de Lisboa (8,07 €/m2), Algarve (6,25 €/m2), Região Autónoma da Madeira (5,99 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (5,75 €/m2).

O INE admite que o impacto da pandemia está a trazer “alguma perturbação” na obtenção de informação primária que é tão importante para a produção de estatísticas. Ainda assim, vai tentar manter o calendário de produção e divulgação, e por esse motivo apela “à melhor colaboração das empresas, das famílias e das entidades públicas” na resposta às solicitações do INE, utilizando a Internet e o telefone como canais alternativos aos contactos presenciais.

“Na verdade a qualidade das estatísticas oficiais, particularmente a sua capacidade para identificar os impactos da pandemia covid-19, depende crucialmente dessa colaboração que o INE antecipadamente agradece”, escreve o instituto de estatística.