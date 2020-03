Na RTP celebra-se o Dia Mundial do Teatro mais cedo

A abrir a cortina está Yeses, documentário de Miguel Forneiro, sobre a história de uma companhia de teatro formada por reclusas de uma antiga prisão de mulheres de Madrid (dia 26, às 23h12, na RTP2).

No dia seguinte, às 21h45, a RTP1 abre o ecrã à estreia de Olga Drummond, filme com realização e autoria de Diogo Infante, que presta homenagem aos actores nacionais reunindo um elenco de luxo (Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho, Isabel Abreu, Lourdes Norberto, Manuela Maria, Rita Salema e Patrícia Tavares).

No mesmo canal, às 23h, entra em cena o espectáculo As Árvores Morrem de Pé, uma produção de Filipe La Féria para a peça do espanhol Alejandro Casona, celebrizada por Palmira Bastos em 1966, quando passou na televisão portuguesa.