Maria João Pires em festival on line para celebrar dia do piano

A Deutsche Grammophon vai oferecer este sábado um festival de piano em streaming, com interpretações de Maria João Pires, Daniil Trifonov​, Jan Lisiecki e outros instrumentistas. O pretexto é a comemoração do dia internacional do piano, uma efeméride recente, proposta em 2015 pelo músico alemão Nils Frahm.

A prestigiada chancela discográfica alemã usará os seus canais no Facebook e no YouTube para difundir este festival, que poderá ser visto em Portugal a partir das 14h.

Maria João Pires, que o comunicado da editora apresenta como uma das melhores instrumentistas da sua geração e um dos “mais eloquentes mestres musicais do nosso tempo”, é uma das pianistas que aceitou participar neste festival online, a par do canadiano Jan Lisiecky – meio século mais novo do que a pianista portuguesa, fez 25 anos há uns dias e grava com a Deutsche Grammophon desde os 15 –, o russo Daniil Trifonov, o holandês Joep Beving, ou o russo-britânico-israelita Evgeny Kissin.

O pianista anglo-americano Kit Armstrong, o austríaco Rudolf Buchbinder, o islandês Víkingur Ólafsson e o francês Simon Ghraichy são outros nomes já confirmados.

“A tecnologia permite-nos celebrar este ano o dia internacional do piano num espaço online onde talentosos pianistas podem partilhar mensagens positivas e animadoras através da música, tocando a partir das suas casas, nos seus próprios pianos”, explicou o presidente da Deutsche Grammophon, Clemens Trautmann.