FicoemCasaaLer com Fernanda Freitas

A jornalista Fernanda Freitas lê Porque não Dormem os Gatos? no seu Instagram. A leitura, esta quinta-feira, às 17h, faz parte da nova agenda digital #FicoemCasaaLer, promovida pelo grupo editorial Penguin Random House Portugal (que tem no catálogo as chancelas Companhia das Letras, Alfaguara, Objectiva, Arena, Suma de Letras, Nuvem de Letras e Nuvem de Tinta).

Para esta semana há ainda encontros marcados com Lilia Schwarcz, que apresenta o livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro (dia 27, às 17h, no Facebook da Editora Objectiva); com Jorge Lima, que lê Sophia, a Menina do Mar (dia 28, às 17h, no Facebook da Nuvem de Letras) e com Ana Markl e a sua leitura de As Feministas Também Usam Soutien (dia 29, às 21h30, aqui).