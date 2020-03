O Cinema Ideal chega a casa com Princesa Prometida

Encerrado desde o passado dia 13 de Março, o Cinema Ideal exibe o documentário Aldina Duarte - Princesa Prometida, assinado por Manuel Mozos (quinta, dia 26, às 18h30).

A partir de uma ideia de Maria João Seixas, ​com imagem e montagem de Ricardo Rezende, Mozos traça um retrato da fadista com actuações e testemunhos da própria e de colaboradores, amigos e familiares.

Estreado em 2009 no festival IndieLisboa, o filme passou também pela RTP2 e foi editado em DVD. A nova versão pode ser vista online, até à meia-noite de sexta-feira (acesso no Facebook do cinema).