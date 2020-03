Coronavírus: China acusa Espanha de ter comprado testes defeituosos a empresa sem licença

Depois de o Governo espanhol ter anunciado que iria devolver à China 640 mil testes rápidos defeituosos, a embaixada chinesa em Espanha diz que a empresa que forneceu os kits não está licenciada para a produção destes produtos.

Na conta de Twitter, a embaixada garante que o Ministério do Comércio chinês enviou ao Ministério da Saúde espanhol “uma lista de recomendações com os produtores licenciados”. Nessa lista, não se encontraria a empresa Bioeasy, com sede em Shenzhen, à qual o Governo espanhol adquiriu 640 mil testes rápidos à covid-19. A embaixada chega mesmo a afirmar que a Bioeasy não possui “a licença oficial da Administração Nacional de Produtos Médicos da China” para comercializar os seus produtos. Portugal não encomendou destes testes, como noticiou o PÚBLICO.

Respecto a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de #COVID2019 comprados por #España a #China, informamos de lo siguiente

O El País noticiou esta quinta-feira que estes testes apresentavam problemas de eficácia, registando falsos positivos. Assim o comprovaram vários laboratórios de microbiologia de grandes hospitais nas análises que fizeram aos kits chegados recentemente de Espanha”, lê-se no jornal espanhol, que cita uma fonte que pede anonimato: “Não se detectam os casos positivos como seria de esperar.”

Estes testes têm uma sensibilidade de 30%, quando ela deveria ser superior a 80%. Os especialistas ouvidos pelo jornal espanhol defendem que o país deveria ter adquirido kits para análise usando a técnica da reacção em cadeia da polimerase (PCR), em vez de análises aos anticorpos. Os primeiros detectam o material genético do próprio vírus e são, de resto, os kits adquiridos por, entre outros países, Portugal.

O coordenador de Emergências do Ministério da Saúde, Fernando Simón, confirmou esta quinta-feira que a Espanha realiza diariamente entre 15 mil e 20 mil testes de PCR, referindo que os kits adquiridos serviriam para aliviar os laboratórios de microbiologia, que operam nos limites da sua capacidade.

Não se sabe ainda quanto é que o Governo espanhol pagou à empresa pelos testes defeituosos.