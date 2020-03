GNR alerta: há burlões a aproveitarem-se da solidariedade dos portugueses

A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou esta quarta-feira para a existência de esquemas de burla com contas solidárias criadas supostamente para ajudar no combate ao novo coronavírus. A GNR recomenda que os cidadãos não contribuam com dinheiro ou outro bem caso recebam um pedido de donativo deste género.

As solicitações surgem através de telefonemas, e-mails ou mensagens nas redes sociais. Pedem um contributo “para a compra de equipamentos, financiamento de vacinas, compra de máscaras, luvas, serviços ou outros apoios, com o intuito do combate à pandemia do covid-19”, explica a GNR numa publicação no Facebook.

A GNR pede que a contactem “em caso de suspeita de burla” e que este alerta seja partilhado, de forma a proteger “aqueles que são mais vulneráveis”.

Além disso, sugere um formulário em que é possível, individualmente ou através de uma instituição ou empresa, contribuir com uma ajuda ao Serviço Nacional de Saúde.