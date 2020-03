Escolas: e quando o terceiro período chegar?

Com as escolas fechadas, as aulas à distância têm sido o recurso encontrado por muitos professores para não deixar os alunos desacompanhados. Mas, com o terceiro período à porta, são muitas as dúvidas sobre como vão ser avaliados os alunos no final do ano lectivo. Neste P24 ouvimos a professora de português Paula Ferreiro e a aluna do 12º ano Sofia Marques.

