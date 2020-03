Coronavírus: Vizela faz análises em lares a todos os idosos e colaboradores

A Câmara de Vizela vai realizar análises de covid-19 em todos os idosos e colaboradores das instituições de solidariedade, prevendo-se que o processo abranja cerca de 450 utentes, disse esta quarta-feira à Lusa o presidente da autarquia.

Segundo Vítor Hugo Salgado, as análises vão começar a ser efectuadas na sexta-feira e prosseguirão na segunda-feira, a cargo de um laboratório contratado pelo município. Além dos idosos, todo o pessoal auxiliar e de saúde dos lares será abrangido pela medida.

O autarca acrescentou que, na próxima semana, avançarão também análises junto dos agentes da protecção civil, incluindo bombeiros do corpo efectivo da cidade, militares da GNR e profissionais (médicos e enfermeiros) que trabalham nas duas unidades de saúde familiar daquele concelho do distrito de Braga.

Prevê-se que esta acção de grande envergadura alcance cerca de 600 pessoas, representando um investimento de 50 mil euros, assegurado pela câmara municipal.

O trabalho vai ser articulado com as autoridades locais e nacionais de saúde, assinalou, referindo que os dados serão comunicados pelos canais indicados pela tutela.

Vítor Hugo Salgado disse à Lusa esperar que esta campanha no concelho ajude a prevenir o contágio de covid-19, nomeadamente junto dos escalões etários mais vulneráveis, como os idosos, e as pessoas que têm de contactar com situações de risco, como os profissionais de saúde e os agentes de protecção civil.

Neste momento, disse o autarca, o concelho tem quatro pessoas infectadas.