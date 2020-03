Ajudar sem sair de casa em tempos de pandemia

Neste P24 conhecemos o projecto “Diários de uma Pandemia” com o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Henrique Barros. Já Pedro Valadas apresenta-nos o [email protected] que quer aproveitar a capacidade dos computadores pessoais para ajudar na investigação da Covid-19 (e não só).

