Oposição mantém que linha do metro de Lisboa não pode avançar

A promulgação do Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) trouxe a suspensão da construção da linha circular do metro de Lisboa ― aprovada contra a vontade do PS ― de volta à agenda política. Em causa está uma nota da Presidência da República publicada com a promulgação do OE, na qual o chefe de Estado considera que o Parlamento “não suspendeu qualquer decisão administrativa, limitando-se a formular recomendação política”. Mas a conclusão de Marcelo Rebelo de Sousa não foi bem recebida pela oposição, que lembra o carácter vinculativo e legal da maioria parlamentar em relação ao OE.

Continuar a ler