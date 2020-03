Morreu João Gomes, fundador do PS

O PS revelou nesta quarta-feira a morte de João Gomes, 86 anos, um dos fundadores do partido e deputado à Assembleia Constituinte, em 1975.

Foi também deputado à Assembleia da República, pelo círculo de Lisboa, nas legislaturas seguintes, até 1985. Integrou ainda o II Governo Constitucional de Mário Soares, enquanto secretário de Estado da Comunicação Social.

João Gomes foi também provedor da Santa Casa da Misericórdia, entre 1983 e 1986 e presidente da Caixa de Previdência do Pessoal das Companhias Reunidas Gás e Electricidade (EDP), entre 1986 e 2000.

No domínio da comunicação social, foi director do Diário de Notícias e do Portugal Hoje, tendo ainda participado em vários momentos da sua vida e em diversas funções, na revista Flama, no jornal República, na Luta, no Diário de Lisboa e no Correio do Minho.

Na década de 90, registou ainda uma passagem pelo ensino, na Universidade de Aveiro, onde leccionou a cadeira de Turismo Internacional. No domínio religioso, foi presidente diocesano da Juventude Operária Católica de Lisboa e, mais tarde, presidente ao nível nacional da estrutura.

Antes do 25 de Abril de 1974, João Gomes participou na Revolta da Sé, em 1959, acto que o levou à prisão, no Aljube e em Caxias. Mais tarde, foi julgado e absolvido pelo Tribunal Militar de Santa Clara. Voltou a ser preso pela PIDE a propósito da constituição da PRAGMA – Cooperativa de Difusão Cultural e Acção Comunitária, SCRC.