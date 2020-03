A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Sandra Martins - Chamateia

Cada vídeo acaba por ter várias histórias: aquela que é inerente ao vídeo e outras, que têm a ver com o projecto, comigo ou outras curiosidades. Conheci a Sandra Martins em 2008, ela estudava violoncelo na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), eu andava com o Ernst Reijseger, o António Tavares e a Mariana Figueroa a produzir um grande projecto para o serviço educativo da Casa da Música sobre o Aniki Bóbó — projecto esse que viria a mudar a vida de todos nós para sempre, e nós sentíamos isso. Fomos várias vezes à ESMAE gravar com o Ernst que fazia coisas incríveis com o violoncelo e os alunos. Mais tarde na vida, a Sandra começou a tocar com o meu pai; um destes dias, enviou-me este vídeo. Pelo meio, foi filmada para A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria com o projecto A Caixa de Pandora.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.