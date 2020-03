Um escape game virtual português para relaxar nesta quarentena

Os escape games também param durante a quarentena? A empresa Enigmind diz que não, com um desafio virtual gratuito acabado de lançar, para aliviar a carga de stress nestes tempos de isolamento social.

Lockdown é uma série de 14 episódios, a ser enviada por email ao longo de 14 dias. Os participantes só precisam de se inscrever online para receber diariamente um novo enigma relativo à investigação da fuga do prisioneiro 1027. Com a agente Sofia no terreno, a ideia é decifrar informações ocultas sobre o caso.

Especializada em “jogos da vida real” – desde escape games e jogos-mistério, passando por actividades de team building e caças ao tesouro –, a Enigmind é uma empresa de Vila Nova de Famalicão que aposta em desafios em contexto interpessoal.

Ao P3, Ana Fernandes, da direcção, diz que o novo projecto “surgiu logo que se sentiu o impacto do surto do novo coronavírus” porque, “obviamente, o trabalho tinha de continuar”. Deliberou-se que se ia continuar o serviço ao público, “de uma forma não habitual”, e gratuita, “uma vez que as pessoas iam ficar fechadas em casa”.

São 14 episódios para abranger o período recomendado de 14 dias de quarentena. Esperam chegar “ao maior número de pessoas possível”, até “porque o estado de emergência afecta todos os portugueses”. Proporcionam-se assim alguns minutos para “que as pessoas ‘se desliguem’, considerando toda a situação que se vive no momento”.

Até agora, escreveram-se entre 500 a 600 pessoas no jogo. O feedback, diz Ana Fernandes, tem sido “extremamente positivo” e vem de imensos clientes e não-clientes, tanto pré-adolescentes como adultos — todos ficam “à espera do próximo episódio”. Pedidos de informação acerca dos serviços da empresa para quando tudo voltar ao normal têm também caído: “Já notámos um aumento no interesse, claro que é positivo, mas não é com certeza para agora.”

Quanto a mais aventuras da agente Sofia para lá do programado, a hipótese não está a ser posta de parte: “Muito provavelmente, o estado de emergência será renovado e com o jogo, ainda que desenhado, a ser criado a cada dia, abrimos a possibilidade [de o continuar] para que não tenha um desfecho total.” “Está em cima da mesa”, assim, uma renovação, qual “segunda temporada”, informa a Enigmind. Até lá, é só submeter o endereço de email no formulário do Lockdown e aguardar pelo primeiro desafio, a chegar no dia seguinte.