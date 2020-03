Agradecimento

Como ser humano, agradeço ao PÚBLICO, todo o excelente trabalho de informação que tem desenvolvido neste período difícil que atravessamos. A edição de 23 de Março é extraordinariamente pedagógica e esclarecedora, particularmente o artigo do professor de epidemiologia, Manuel Carmo Gomes, e os dos jornalistas Patrícia Carvalho e Ricardo Garcia. Estes artigos deviam ser digitalizados e enviados para as bibliotecas de todos os estabelecimentos de ensino de Portugal (escolas, institutos superiores e universidades).

Jorge Paiva

Tempo de agir e de aprender

Instalada a pandemia da covid-19, é agora tempo de agir, de mudar hábitos, de novos desafios… Mas, também, tempo de reflexão, de análise ao nosso modo de vida, às nossas prioridades, à importância que tinha o que até aqui era tão importante; é tempo de escolhas. Porque, como escrevia António Barreto (PÚBLICO de 22 de Março) “criámos uma sociedade de heróis vácuos, de espectáculo e de satisfação imediata, (…) Fizemos uma sociedade de produto e marca, de performance e produtividade. Inventámos uma sociedade de banalidades e futilidades, de falso brilho e de satisfação efémera.”

Cabe a cada um de nós repensar o como estávamos a viver; cabe aos decisores políticos em geral, e em particular aos autarcas, repensar as estratégias e as prioridades para os seus municípios, sobretudo no que à cultura diz respeito. Os espectáculos de massas, as festas e as festinhas, os investimentos na cultura do efémero, do passageiro, sem outro retorno que não seja o da satisfação imediata, de um prazer momentâneo, estão condenados.

Importa agora investir numa perspectiva estrutural e estruturante da cultura, investimento cultural que promova o desenvolvimento sustentado das artes, da música, do espectáculo, do conhecimento. Importa agora privilegiar o duradouro em detrimento da satisfação imediata das multidões, substituir as festas e os espectáculos de satisfação de um dia por investimentos sérios e sustentados na cultura.

Norberto de Oliveira Manso, Sabugal

Os mais velhos

Por detrás deste mortífero vírus, a covid-19, que nos atormenta e mata, escondem-se nas redes sociais os discursos do ódio, da intolerância e da inverdade sobre esta pandemia. Fervilham as notícias falsas e textos indecorosos... Temos de nos cuidar e ajudar quem nos rodeia. Ser solidários com os velhos, com os doentes mentais, com os sem-abrigo, com as crianças socialmente desfavorecidas e com os mais despossuídos. São todos estes os mais prejudicados por esta dramática situação.

São os mais vulneráveis os grandes visados, que não podem estar sujeitos a uma espécie de darwinismo, seja ele social ou económico... Cuidemos de todos aqueles. Não podemos nem devemos deixá-los para trás.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas