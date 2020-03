A Europa arrisca-se a falhar a sua maior prova de vida

1. Nem sequer vale a pena tentar dourar a pílula. Foram suficientemente parcos e ambíguos os resultados da reunião do Eurogrupo de terça-feira passada para que dela tivesse saído um qualquer sinal positivo de que a União Europeia vai conseguir sobreviver a este tremendo abalo que corre o risco de transformar a crise do euro numa boa recordação. A carta que nesta quarta-feira os chefes de Estado e de Governo de nove países da União, incluindo Portugal, enviaram ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, é já a resposta preventiva à tibieza das decisões do Eurogrupo e às profundas divisões que pôs a nu. Contém uma mensagem essencial: a única forma de evitar as consequências assimétricas de uma crise que é comum a todos e que não é culpa de ninguém, estará na possibilidade de poder emitir dívida conjunta – os “coronabonds” -, mesmo que delimitada ao esforço suplementar de endividamento que os países vão ter de fazer para suster as respectivas economias num nível de contracção humanamente suportável. Sem isso, o risco de os mercados voltarem a penalizar os mais fracos e a beneficiar os mais fortes é imenso. E se isso voltar a acontecer - repetindo numa escala ainda mais dramática o que aconteceu com a crise financeira há dez anos –, muito dificilmente o euro e, consequentemente, a Europa, vencerão esta prova de vida.

