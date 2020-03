Serão os líderes capazes de quebrar um dos últimos tabus da União Europeia?

Reuters/POOL New

Tempos extraordinários requerem “medidas extraordinárias”, por isso a União Europeia deve avançar, “sem hesitação”, com uma emissão conjunta de dívida para que os Estados-membros possam financiar a sua resposta à crise do coronavírus, defenderam os primeiros-ministros da Bélgica, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Eslovénia e Espanha, numa carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na véspera da primeira cimeira de líderes realizada por videoconferência, esta quinta-feira.