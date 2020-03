Jihadistas voltam a atacar em Moçambique e estão mais próximos de Pemba

Entraram de madrugada aos tiros, envolveram-se em combates com as forças de defesa e segurança, incendiaram viaturas e edifícios à sua passagem, nomeadamente a sede do comando distrital da Polícia da República de Moçambique, onde se fotografaram em jeito conquistador. Foi assim na segunda-feira em Mocímboa da Praia, num ataque reivindicado pelo Daesh, é assim, esta quarta-feira, em Quissanga, outra capital de distrito de Cabo Delgado, 200 km a sul.

