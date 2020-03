Coronavírus: quarentena nas favelas do Brasil agrava pobreza em apenas uma semana

A esmagadora maioria dos habitantes dos bairros mais pobres do Brasil, 72% segundo um estudo do Instituto Data Favela, vão ficar numa situação ainda mais precária ao fim de apenas uma semana de quarentena. Desde a chegada da pandemia do novo coronavírus ao país, sete em cada dez famílias já contam com uma renda de casa abaixo do valor habitual e quase oito em cada dez já cortaram todos os gastos possíveis.

O estudo, que entrevistou 1142 pessoas em 262 favelas de todo o país, desde o início do mês de Março, indica também que um em cada três habitantes dos bairros mais pobres vai ter grandes dificuldades para comprar alimentos básicos.

Ao todo, estima-se que nas favelas do Brasil vivam 13,6 milhões de pessoas. Mais de metade da população trabalhadora tem vínculos precários e não pode receber as ajudas financeiras que estão previstas para quem tem carteira assinada.

O Instituto Data Favela faz parte da Central Única das Favelas, que tem como função entregar ao poder público uma lista de recomendações para amortecer o impacto da quarentena.

Entre essas recomendações destacam-se o abastecimento das famílias com alimentos para os meses de Março, Abril, Maio e Junho; um programa de renda mínima; isenção do pagamento de água, luz e gás durante quatro meses; e apoio directo às famílias cujos filhos não podem ir à escola.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Essa distribuição de alimentos, principalmente para as famílias que tenham crianças, idosos ou pessoas com maior risco de contraírem a covid-19, é uma medida humanitária urgente: tanto para manter a alimentação para as crianças que não estão frequentando a escola, quanto para manter a integridade imunológica das pessoas mais susceptíveis ao vírus”, diz a organização.