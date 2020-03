Um ferido grave e outro ligeiro após incêndio no Hospital de Braga

Um incêndio na ala psiquiátrica do Hospital de Braga, já em fase de rescaldo pelas corporações de bombeiros que acorreram ao local, causou nesta quarta-feira um ferido grave e um outro ligeiro, apurou o PÚBLICO.

O alerta para a ocorrência, aparentemente com origem num dos pacientes ali internados, foi emitido às 10h11, com os Bombeiros Sapadores de Braga e as corporações de bombeiros voluntários de Braga, Amares, Póvoa de Lanhoso e Taipas a deslocarem-se ao local.

O incêndio, cujos prejuízos materiais ainda se desconhecem, não causou qualquer interferência no tratamento aos doentes de covid-19 internados naquele hospital.