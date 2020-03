Distrito de Beja regista o primeiro infectado por Covid-19

Até esta terça-feira, o distrito de Beja não apresentava casos de infectados por covid-19. O primeiro surgiu no concelho de Almodôvar e afectou um homem com 60 anos de idade que é construtor civil e emigrante em França. Regressou há cerca de uma semana ao concelho alentejano, revelando sintomas que vieram a ser confirmados no hospital de Beja confirmar com estando infectado pelo novo coronavírus.

O doente encontra-se retido na sua residência a cumprir quarentena mas subsiste a preocupação nos serviços hospitalares de Beja depois de se ter constatado que o indivíduo manteve um intenso relacionamento social na semana que antecedeu a confirmação do seu diagnóstico médico.

O hospital de Beja aguarda ainda, desde domingo, o resultado das análises a dois casos suspeitos que foram enviados para um centro de análise localizado em Évora.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) já informou que “não tem capacidade para a realização de testes à covid-19.” Os doentes com suspeita de infecção ficam “dependentes do Hospital do Espírito Santo, em Évora, para obter os resultados” aos exames. Desta forma os serviços de saúde de Beja reconhecem que “a definição de actuação ajustada ao caso de casa doente” é, inevitavelmente, mais “morosa”. Assim a transferência de doentes com residência na área de influência da ULSAB “só será aceite com resultado de teste para SARS-CoV-2 conhecido, no sentido de salvaguardar os procedimentos de segurança de utentes e profissionais na nossa instituição”.