Saúde mental: Precisamos de falar

Para ir ao encontro da necessidade de conselhos e orientações possíveis num cenário desconhecido como o que vivemos actualmente, o Mental - Festival da Saúde Mental promove as M-Talks 4ALL, um programa de pequenas conversas diárias, com profissionais de várias áreas. A ideia é ajudar a pensar e a reagir, esclarecer o que está em causa e fomentar a procura de soluções em conjunto.

Do jornalismo às artes, com especial foco na saúde mental, dão voz a esta causa convidados como o jornalista Paulo Dentinho (já disponível), o comunicador Fernando Alvim, o músico Moullinex, o enfermeiro André Maravilha, a psicóloga Maria João Barros ou o director do Congresso do Medo, Paulo Vieira de Castro.

Nascido em 2017, o Mental é um festival que integra cinema, música, dança, teatro, artes plásticas, literatura e conversas, cuja missão é combater o estigma social das questões associadas à saúde mental.