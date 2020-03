Príncipe Carlos infectado com o novo coronavírus

Há pelo menos dois dias que havia suspeitas de que o príncipe Carlos seria um dos casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, sobretudo depois de o príncipe Alberto do Mónaco ter acusado positivo no teste — ambos tinham estado juntos nove dias antes da confirmação do chefe do principado num evento de beneficência que decorreu em Londres. Agora, chega a certeza: Carlos, de 71 anos, está infectado com o novo coronavírus. Já Camila não apresentou indícios de ter sido infectada, com testes de resultado negativo.

“De acordo com os conselhos do Governo e da medicina, o príncipe e a duquesa estão agora em auto-isolamento em casa, na Escócia”, informou um porta-voz da Clarence House, a residência oficial dos duques, que adiantou que “os testes foram realizados pelo NHS (serviço nacional de saúde britânico), em Aberdeenshire (Escócia), onde foram cumpridos os critérios exigidos para os testes”.

Sobre a cadeia de transmissão, o mesmo responsável admitiu não ser “possível determinar de quem o príncipe apanhou o vírus, devido ao elevado número de compromissos que desempenhou no seu papel público durante as últimas semanas”.

Certo é que, coincidindo com o anúncio de Alberto do Mónaco, o príncipe de Gales, herdeiro do trono britânico, adiou de imediato o seu périplo de Primavera.