Viajantes portugueses conversam “sem distância” num Instagram perto de si

Na semana passada, enviaram-lhe uma mensagem “a falar de um festival de viagem em casa” e ele, que raramente diz que não, aceitou participar, ainda sem perceber que o que lhe estavam a pedir era que organizasse a iniciativa. António Pedro Moreira, também conhecido como Pedro on the Road, com milhares de quilómetros palmilhados à boleia e de bicicleta, não se fez gorado.

“Tenho estado de volta disto todos os dias”, conta à Fugas a partir de casa, em São João da Madeira, onde está em quarentena voluntária desde 15 de Março. “Tenho a minha escrita de Berlim e da Arábia Saudita em stand-by, porque um gajo quer fazer, e depois quer fazer bem feito, e isso demora sempre algum tempo.” Mas, acredita, “vai valer a pena”.

O projecto chama-se “Metamorfose Rendez-Vous”, nome inspirado no programa de viagens “Metamorfose Ambulante”, que António Pedro apresenta no canal de Youtube do humorista Rui Unas, e quer ser “um ponto de encontro entre vários viajantes”, durante quatro dias.

De quinta a domingo, cerca de quarenta viajantes portugueses, entre guias, bloggers, fotógrafos, médicos, actores e aventureiros, vão juntar-se em “conversas sem distância” em directos no Instagram, com transmissão a partir das páginas de cada um dos envolvidos. Estão agendadas quatro conversas por dia, das 17h às 20h, terminando com uma entrevista, às 21h.

No dia 26 de Março, o Metamorfose Rendez-Vous arranca com o actor Ângelo Rodrigues e o guia de viagens João Amorim. Seguem-se Rafael Polónia e Tiago Costa (fundadores das agências de viagens Landescape e Nomad, respectivamente); depois o jornalista Tiago Carrasco e Diogo Reis e, de seguida, conversam os guias Francisco Agostinho (Projecto100rota) e Jorge Vassallo (Fui Dar Uma Volta). O dia termina com uma entrevista do poeta viajante Fábio Nobre a António Pedro Moreira.

Na sexta-feira, 27, encontram-se as guias Carina Silva e Katy Deodato; depois, os casais à frente dos projectos Viajar Entre Viagens e Better Together. Às 19h, há conversa entre o guia Nuno Cruz e o fotógrafo João Sousa, que continua retido no Líbano devido ao fecho de fronteiras face à pandemia de covid-19. Seguem-se os casais viajantes de Partir Para Ficar e Unwrapping Humans. E, ao final do dia, o jornalista Tiago Carrasco entrevista Rui Barbosa Batista, jornalista na agência Lusa e fundador do blogue Bornfreee.

Sábado, 28, começa com uma conversa entre Gonçalo Cruz, “especialista em viagem de mochila [quase] vazia” e Maria Miguel Pereira (Mami Geographic). Depois, sentam-se três médicos à conversa: Andreia Castro e Rosário e Tiago, do projecto The Magnetic Souvenirs. Às 19h, Diana Capitão fala com o casal Two By The World e, uma hora depois, promete-se “dança de carisma” entre a actriz Diana Nicolau e Luís Terra Pinto. Às 21h, Rui Barbosa Batista entrevista Marta Baeta, fundadora do projecto From Kibera With Love, que ajuda crianças no Quénia desde 2012 (e que também estará em directo no Espiga esta quinta-feira).

Domingo, 29, o último dia do festival, traz Filipe Morato Gomes (Alma de Viajante) e Bernardo Conde (do projecto Trilhos da Terra e director do National Geographic Exodus Aveiro Fest), a pedalada viajante de João Gonçalo Fonseca e Tânia Muxima, e os viajantes Patrícia Carvalho e Fábio Nobre. A última conversa do festival desenrola-se entre Marta Durán (que também anda a liderar um festival semelhante por estes dias chamado #viajarsemsairdosofá) e o fotógrafo Xocco. O Metarmofose Rendez-Vous termina com António Pedro Moreira a entrevistar o actor Heitor Lourenço.