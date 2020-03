Rita Nascimento convida a fazer um bolo por semana

Dos mais simples aos mais sofisticados, passando pelos “aromáticos e reconfortantes”. Daqueles que se fazem apenas com farinha, açúcar e ovos, aos que levam natas, chocolate ou avelãs, em camadas. Ao todo são 52 bolos como as 52 semanas do ano porque a sugestão da chef pasteleira Rita Nascimento é fazer Um Bolo por Semana. O livro foi editado pela Arteplural, uma chancela da Bertrand.

A especialista, que partilha muito do seu conhecimento na Internet e no YouTube, no canal La Dolce Rita, torna ainda este livro mais completo com muita informação sobre os ingredientes e os utensílios a utilizar na manufactura dos bolos. Por exemplo, como fazer do seu forno um aliado que não lhe queime os bolos ou os deixe encruados por dentro? Rita Nascimento, que estudou em Espanha e correu mundo trabalhando noutros países, responde a alguns mistérios que, por vezes, acontecem nas nossas cozinhas como quando o bolo não ganha cor, não cresce ou fica todo colado à forma.

A pasteleira ensina a conservar os bolos e a fazer cremes, molhos e outros complementos para recheios e coberturas e junta ainda “Os dez mandamentos dos bolos”, sendo que o último, por vezes, é o mais difícil de cumprir: “Não comerás o bolo sozinho”. No final do livro há ainda um “bolo para cães (ou humanos com muita fome)” para o fazer precisará de 50g de manteiga de amendoim, 2 colheres de sopa de óleo, um ovo, uma maçã, uma cenoura, 75g de farinha de aveia e 1 colher de chá de fermento. Pré-aqueça o forno a 180º; derreta a manteiga de amendoim juntamente com o óleo, junte o ovo, rale a maçã e a cenoura e junte, envolva a farinha e o fermento. Leve ao forno cerca de 25 minutos. Se quiser pode juntar pedacinhos de frango cozido à massa.