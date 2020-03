Encerrado “de portas abertas”, agora é o Zoo de Lisboa que nos visita

Encerrar “de portas abertas” é o mote do Jardim Zoológico de Lisboa para as próximas semanas: os portões de Sete Rios estão fechados nestes dias de pandemia covid-19, mas o desafio para os “visitantes” descobrirem o mundo animal mantém-se - sem sair de casa. Abrem-se, então, as janelas virtuais, que é como quem diz o canal YouTube, o site e o blogue oficial, explica o parque em comunicado.

Às terças-feiras, o canal de Youtube apresentará vídeos que vão percorrer todos os continentes desvendando curiosidades sobre animais e plantas. O blogue continuará a ser actualizado com as notícias mais recentes do mundo animal e o site do parque, além de continuar a actualizar a “Arca de Noé Lisboeta”, vai ter a agenda de actividades online reforçada.

Nomeadamente com o “Encontro com o Biólogo”, que arranca no dia 26 de Março (“No trilho dos predadores” é o tema deste primeiro “encontro”) e vai acontecer todas as quintas-feiras e sábados, até 11 de Abril (pelo menos), sempre às 11h e com 40 minutos de duração. Serão abordados diferentes temas, relacionados com a conservação e biodiversidade (desde os “Super-heróis da natureza” ao “Alerta: clima nos extremos) nas sessões online que decorrem na plataforma Zoom (gratuita) - para participar basta aceder ao"link da sessão”, no horário agendado.

No período de interrupção lectiva da Páscoa, o Jardim Zoológico leva o habitual ATL também a casa. Entre 30 de Março e 13 de Abril, haverá actividades lúdico-pedagógicas diárias, direccionadas às várias faixas etárias (dos três aos 16 anos).

A ideia é oferecer “aos participantes a oportunidade de investigar os mistérios da vida selvagem e de se transformarem em verdadeiros guardiões da natureza”.