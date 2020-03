Esta é a história de um descarrilamento anunciado, numa linha com travessas podres e carris assentes na lama. Mas sem vítimas, porque nesta zona da linha do Vouga os comboios só andavam a 30km/hora. A CP pede uma indemnização à Refer. Esta até admite que a via estava em mau estado, chega a duvidar das causas do descarrilamento, mas bate o pé à extensa lista de facturas da CP, que exige ser ressarcida da reparação da automotora e do tempo em que esta esteve imobilizada.

