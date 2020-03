BdP “facilita” concessão de crédito pessoal de curto prazo às famílias

O Banco de Portugal (BdP) anunciou esta quarta-feira a flexibilização das condições de concessão dos “créditos pessoais com maturidades até dois anos e que sejam devidamente identificados como destinados a mitigar situações de insuficiência temporária de liquidez por parte das famílias”. Assim, estes empréstimos deixam “de ter de cumprir um limite da taxa de esforço (relação entre encargos com empréstimos e rendimento disponível) fixados.

A medida macroprudencial para o crédito, que entrou em vigor em Julho de 2018, para travar um aumento muito considerável na concessão de novos empréstimos aos particulares, estabeleceu que a taxa de esforço, o DSTI (debt service-to-income ratio na sigla inglesa), não devia ultrapassar os 50% do rendimento disponível, ainda que com alguma flexibilidade numa percentagem dos empréstimos, que começou em 20% mas que já foi entretanto reduzida para 10%.

Para além da alteração da taxa de esforço, os bancos também ficam dispensados de observar a recomendação de pagamento regular de capital e juros. Ou seja, podem ser acordados períodos de carência no pagamento de capital e/ou juros, uma medida que adia para mais tarde o regular pagamento deste tipo de empréstimos.

No entanto, o supervisor adianta que “será mantida a alteração da recomendação publicada a 31 de Janeiro de 2020, que entra em vigor a 1 de Abril de 2020 e que prevê a redução da maturidade máxima do crédito pessoal para sete anos, excepto para as finalidades de educação, saúde e energias renováveis, em que continuará a ser 10 anos desde que estas finalidades sejam devidamente comprovadas”. Justifica o BdP que “esta alteração não põe em causa a capacidade de suprir insuficiências temporárias de liquidez das famílias”.

A alteração agora anunciada “não constitui impedimento à aplicação de uma moratória para fazer face a insuficiências temporárias de liquidez das famílias, no contexto das medidas para combater os impactos da covid-19. O mesmo se aplica às moratórias que os bancos têm vindo a conceder de forma voluntária”, avança o regulador.

