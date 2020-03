Thomas Bach: “Cancelamento dos Jogos esteve em cima da mesa”

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmou nesta quarta-feira que o adiamento dos Jogos Tóquio 2020 para 2021 implicará “sacrifícios e compromissos” de todos, nomeadamente atletas, federações e comités nacionais.

Durante uma conferência de imprensa por videoconferência, Bach anunciou a criação de um grupo de trabalho para avaliar as várias consequências do adiamento dos Jogos Olímpicos, decidido na terça-feira, o primeiro em tempo de paz desde a primeira edição dos Jogos da era moderna, em 1896.

Thomas Bach admitiu que o cancelamento dos Jogos “esteve em cima da mesa”.

“É óbvio que a anulação dos Jogos foi discutida e estudada, mas nunca foi uma prioridade, porque a nossa missão é organizar os Jogos e tornar reais os sonhos dos atletas”, afirmou o alemão, que lidera o COI desde 2013.

Thomas Bach garantiu que os patrocinadores do evento “vão manter todos os seus direitos” na competição que vai decorrer em 2021.

Questionado sobre a aldeia olímpica, e o facto de muitos dos apartamentos já estarem vendidos, Thomas Bach referiu que essa “é uma das muitas perguntas às quais é preciso dar resposta”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciaram na terça-feira o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

“Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde, o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021”, lê-se no comunicado.

Esta decisão foi, de acordo com o mesmo documento, tomada “para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e de comunidade internacional”.