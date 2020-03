“Os futebolistas estão dispostos a fazer sacrifícios” quanto a salários

Sobreviver à crise do novo coronavírus e aos efeitos da suspensão das competições nacionais e internacionais de futebol na Europa é a grande preocupação dos clubes, federações e ligas profissionais por estes dias. Portugal não é excepção. Para encontrar soluções comuns para enfrentar este quadro dantesco, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) promove esta quinta-feira uma reunião com os responsáveis das Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) dos clubes envolvidos nas provas profissionais nacionais. Uma redução do salário dos jogadores será um dos temas em discussão, até pelos exemplos que têm surgido de outras paragens europeias.

