Tempo para dançar... em casa

Let’s Spread the Music! O mote não engana: aqui espantam-se os males com música de dança. E se não podemos ir à discoteca, ela vem até nós.

Para celebrar o sétimo aniversário das festas Swag On, a cabina de som instala-se na casa de cada um (sintonizar a partir da conta no Instagram), para sete horas ininterruptas de batidas de música urbana fornecidas pelos DJ Hype Myke, Andrezo, Van Breda, A-Gold, Big, Fifty e Rusty. Os estilos vão do hip-hop ao R&B, passando também pelo afro, latin e “um bom throwback”.

A pista abre às 17h e encerra à meia-noite, por hoje, já que, adianta a organização, o Swag On que tinha lugar semanalmente no clube nocturno Lust in Rio passará a decorrer nos mesmos moldes, mas em modo virtual.

Sob a chancela Lust In Home, em parceria com a agência Mr. Jack, nasce aquela que se apresenta como a primeira discoteca digital do país para “continuar a partilhar bons momentos e muita diversão com os clientes e fazer chegar a cada uma das suas casas boas experiências”. O live streaming acontece de quarta a sábado, entre as 22h e as 23h.