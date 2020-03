Seis episódios mais perto do final de Segurança Nacional

O final que chegará nos últimos dias de Abril a Portugal, vai chamar-se Prisoners of War — o título da série israelita que inspirou e serviu de base à de Alex Gansa e Howard Gordon e que ao longo da última década continuou a fazer as crónicas do terrorismo visto pelos binóculos dos EUA na ficção televisiva.

Carrie Mathison (Claire Danes) não está em bons lençóis. What else is new? Tem a seu cargo a modesta tarefa de pôr fim à guerra no Afeganistão (ou pelo menos à presença norte-americana no país dos talibã) e ao mesmo tempo lida com as habituais dificuldades da vida de uma espia. Duplicidade, mensagens trocadas, traições de bolso e as manhas da geopolítica.

Nos últimos episódios desta oitava temporada já viu morrer o seu Presidente, um dos amigos de missão foi sequestrado e anda a manter uma relação com o seu torturador russo que nem o espectador nem os seus colegas de escritório em Cabul sabem se é para o bem (americano) ou para o mal.

O capítulo desta semana é um delicado Fucker Shoot Me e é realizado pela produtora executiva da série Lesli Linka Glatter.