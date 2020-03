Coronavírus na radiologia de intervenção

Os tempos são de mudança. Mudança que deve ser pensada e ponderada, mas sem dúvida exige urgência de decisão.

A nossa falta de experiência em situações deste tipo não ajuda, mas aquilo que foi a recente experiência de outros serve-nos de linhas de conduta.

Sabemos da nossa realidade, então o esforço é de conseguir aplanar a tão falada curva de infectados. Só assim teremos hipóteses de salvar mais gente, de dar reposta com o nosso querido SNS e com o apoio de todos os hospitais privados que temos no país. Disto já ninguém duvida.

Não estávamos nem estamos preparados, estamos todos a aprender e a necessitar da ajuda de toda a sociedade, cada um a fazer o papel que lhe é pedido.

Assim, com a chegada dos doentes à Infecciologia e Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Curry Cabral, tomamos verdadeira consciência de que nos tínhamos que organizar.

E vieram as linhas mestras em circulares com decisões do conselho de administração, as pequenas reuniões no serviço, com as direções de área, todos a tentar organizar o hospital para receber os doentes que chegavam, quer suspeitos, quer doentes confirmados e que iriam a curto prazo ser muitos mais.

Os procedimentos e exames programados foram desmarcados, ficamos em situação de 24h/dia a receber os urgentes, a remarcar os restantes, a fazer consultas por telefone, a aprender a usar as barreiras de proteção individual, a tentar ver o que poderia ser no nosso caso teletrabalho.

Para mim, o cenário tem que ser entendido como “de guerra”: é importante confiar nas decisões de quem está a governar o centro hospitalar, cumprir e fazer cumprir as ordens/directrizes que nos são dadas, colaborar o mais possível com todos, enfim cada um ajudar para que o final possa ser feliz.

Na nossa unidade, todos ajudaram a pensar as mudanças, fizeram-se escalas para evitar que estejamos todos juntos, pensando em que, se alguém ficar doente, haverá quem o substitua. Somos apenas cinco médicos radiologistas de intervenção e cinco técnicos de radiologia que sabem trabalhar com o nosso equipamento Nexaris. O pessoal de enfermagem e assistentes operacionais, como também pertencem ao bloco operatório, tiveram a sua orientação própria. Os assistentes operacionais organizaram-se sob o comando da administradora da área. Sim, todos colaboraram e continuam a colaborar para que se possam continuar a tratar doentes urgentes na unidade.

Com uma casa cheia de filhos e um marido com algumas co-morbilidades, decidi ficar a viver estes tempos sozinha. Abençoados sejam todos os meios tecnológicos de que hoje em dia dispomos, porque assim uma mãe pode, mesmo a distância, governar uma casa, falar com toda a família, ao mesmo tempo e, o mais importante, olhar nos olhos aquele que mais ama (esquecendo que entre nós há um ecrã).

Assim, pessoalmente, estou disponível para estar no hospital sempre que for necessário, para tratar todos os doentes que necessitem de procedimentos minimamente invasivos de radiologia de intervenção, sejam ou não positivos para covid-19, para cumprir aquilo que é mais do que a minha profissão: a minha missão. E a minha equipa está comigo, sem desistências. São uns heróis.