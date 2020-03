Ensinar e aprender inglês para pais e professores

Com milhões de alunos a aprender inglês, espalhados pelo mundo mas confinados às suas casas, o desafio é ensiná-los à distância. A Cambridge Assessment English, uma fundação sem fins lucrativos da Universidade de Cambridge, disponibiliza, num espaço de acesso aberto, inúmeros recursos para pais e professores — do básico ao ensino superior.

Para começar, existe um curso de Teaching English Online, que visa ajudar a adaptar as competências dos professores ao ambiente digital. Depois, no espaço “Apoiamos todos os professores” há recursos gratuitos para ajudar os docentes na programação das aulas e com actividades que podem ser divertidas como jogos.

“O papel das famílias também é muito importante”, defende Marta Medrano, responsável fundação. Por isso, os pais também podem usar os recursos disponíveis no espaço Cambridge para Ti, um site com mais de 60 recursos digitais gratuitos para estudantes de todos os níveis. Neste, as actividades são projectadas especialmente para os pais, para ajudar as crianças a aprender inglês em casa.