Coronavírus: Portugal tem 2362 casos confirmados e 30 mortes

Há 30 mortes em Portugal (mais sete do que na segunda-feira) e 2362 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, mais 302 do que no dia anterior – o que corresponde a uma variação de 15%. Ao todo, 22 pessoas recuperaram. Os números foram avançados esta terça-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa e constam também do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Das 203 pessoas internadas, há 48 internados em unidades de cuidados intensivos (mais um do que na segunda-feira). Há 1783 pessoas que aguardam resultado laboratorial.

Na segunda-feira, Portugal tinha ultrapassado os 2000 casos de infecção (2060 casos), havendo 23 mortes registadas. O crescimento de casos foi de 29%.

Na sexta-feira, o Governo decretou que as pessoas com mais de 70 anos, bem como os imunodeprimidos e portadores de doença crónica (como hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares, portadores de doença respiratória crónica e doentes oncológicos) estão sujeitas a um dever especial de [auto]protecção, o que significa que só podem sair à rua com alguns objectivos específicos, mais restritos do que quem não tem essas doenças.

O PÚBLICO noticou nesta terça-feira que o Estado está a pagar 100 euros por cada teste para detectar a infecção pelo novo coronavírus aos laboratórios privados com que possui acordos. Desde quarta-feira passada que têm estado a abrir em todo o país vários centros de testes da covid-19, a maior parte dos quais parcerias entre laboratórios privados, câmaras municipais e autoridades regionais de saúde. No entanto, uma grande parte das análises que estão a ser realizadas nestes centros e em instalações privadas dos próprios laboratórios é paga pelos particulares, que são obrigados a desembolsar entre 100 e 150 euros para saber se estão infectados com o novo coronavírus. Isto porque, para fazerem os testes gratuitamente, os utentes têm de ser encaminhados pelos centros de saúde ou pela Linha SNS24, cujos problemas de congestionamento têm sido amplamente denunciados.

O primeiro-ministro, António Costa, disse na segunda-feira que o Governo encomendou 280 mil testes de diagnóstico – 80 mil chegarão ainda esta semana, diz. E comprou à China 500 ventiladores, que custaram 9,3 milhões de euros. Nesta terça-feira, foi também noticiada a criação de um kit de diagnóstico português ao novo coronavírus. Usa reagentes fabricados em Portugal e, dentro de poucos dias, o instituto científico que o criou espera começar a fazer 300 testes por dia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse na segunda-feira que a pandemia estava a “acelerar” e a Reuters noticia que, pelo mundo, há mais de 377 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus e 16.500 mortes. A Europa é agora o principal epicentro do surto: em Itália, o país mais afectado, houve 602 mortes na segnuda-feira – que ainda assim é o valor mais baixo dos últimos quatro dias, e o número de casos de infecção também abrandou. Além de Itália, Espanha tem tido um crescimento preocupante: ao todo, são quase 40 mil os casos de infecção e houve 514 mortes num espaço de 24 horas – morreram 2694 pessoas em Espanha vítimas da covid-19. Há ainda 2636 pessoas em unidades de cuidados intensivos e 3794 pessoas que receberam alta.