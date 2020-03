Coronavírus: OMS diz que EUA podem tornar-se epicentro da pandemia

Os Estados Unidos correm o risco de se tornarem o epicentro da pandemia do novo coronavírus, alertou esta terça-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS). “Estamos a assistir a uma disseminação muito rápida de casos nos EUA”, afirmou Margaret Harris, porta-voz da OMS.

O número de casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos aumentou esta terça-feira para 44.183, mais 10.779 que no anterior balanço. O número de mortos também aumentou: mais 144, para um total de 544. Há casos em todos os estados do país.

A aceleração do número de casos pode ser explicada por uma melhor triagem, que demorou a ser feita, e pela elevada taxa de transmissões, antes da implementação das medidas de contenção agora em vigor. Com uma taxa tão elevada de infecção, a pandemia pode atingir o seu nível mais alto dentro de 14 a 21 dias, mais cedo do que era esperado, tornando o combate à doença por parte dos serviços de saúde ainda mais difícil.

“O contágio de cada indivíduo a duas ou três pessoas demora entre três e cinco dias. O que estamos a observar agora foi o que sucedeu há três, quatro ou cinco dias, em vários países”, disse Margaret Harris, para explicar a tendência de crescimento dos mais recentes números. “Nos Estados Unidos, há uma semana, havia muitas transmissões”, afirmou a porta-voz da OMS, dizendo ser expectável que o número de infectados naquele país continue a crescer nos próximos dias, tornando-o o epicentro da pandemia.

As autoridades norte-americanas revelaram também nesta terça-feira que Nova Iorque, o estado mais afectado, está a ver o número de casos confirmados duplicar a cada três dias. Este estado tem já mais de 25 mil casos confirmados, quase 10 vezes mais do que o número de casos na Califórnia, o segundo estado mais atingido pela pandemia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, referiu esta terça-feira que gostaria que o país estivesse reaberto na época da Páscoa, que se celebra a 12 de Abril. “Temos de ter o nosso país de regresso ao trabalho. O nosso país quer voltar ao trabalho”, afirmou.

Já na noite de segunda-feira Trump afirmara que o país “não foi feito para estar fechado”.